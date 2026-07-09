Dere kenarındaki ot yangını söndürüldü

ADIYAMAN'da dere kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alitaş Mahallesi'nde Çırçır Deresi kenarındaki otlukta, gece geç saatlerde yangın çıktı. Dere kenarından duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı