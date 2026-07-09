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Dere kenarındaki ot yangını söndürüldü

Dere kenarındaki ot yangını söndürüldü
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Adıyaman'da Çırçır Deresi kenarındaki otlukta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADIYAMAN'da dere kenarında çıkan ot yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alitaş Mahallesi'nde Çırçır Deresi kenarındaki otlukta, gece geç saatlerde yangın çıktı. Dere kenarından duman ve alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, otluk alandaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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