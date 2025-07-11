Adıyaman'da Depremzedelere Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı

Adıyaman'da Depremzedelere Akülü Tekerlekli Sandalye Dağıtıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, hayırseverler tarafından temin edilen 41 adet akülü tekerlekli sandalye, düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen Adıyaman'da, 41 adet akülü tekerlekli sandalye dağıtıldı.

Valilik himayesinde, hayırsever iş insanı Harun Yurt ve beraberindeki hayırseverlerin desteğiyle temin edilen akülü sandalyeler, Fatih Spor Salonu'nda düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi.

Dağıtımı yapılan 41 sandalyeden 30'u il merkezindeki, 11'i ise ilçelerdeki vatandaşlara ulaştırılacak.

Törende konuşan Vali Varol, depremler sonrası uzuv kaybı yaşayan vatandaşların hiçbir zaman yalnız bırakılmadığını belirtti.

Varol, "Hayırsever Harun Yurt ve kıymetli dostlarının desteğiyle gerçekleştirilen bu anlamlı kampanya için teşekkür ediyor, dağıtımı yapılan sandalyelerin engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Vali Varol, katkılarından dolayı Hülya Yurt'a plaket takdim etti.

Törene, Adıyaman Valisi Osman Varol, Yargıtay ve Yüksek Seçim Kurulu Üyesi Mahmut Akgün, Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Şahin, hayırsever Harun Yurt'un eşi Hülya Yurt ile protokol üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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