Adıyaman'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler anısına Adıyaman'da mevlit programı düzenlendi. Programa İçişleri Bakanı ve yerel protokol katıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitirenler için Adıyaman'da mevlit okutuldu.

Anma programları kapsamında kent merkezindeki Meydan Camisi'nde, depremlerden etkilenen 11 ilde hayatını kaybeden vatandaşlar için mevlit okundu.

Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Hatim duasının yapıldığı program yatsı namazı ile sona erdi.

Şanlıurfa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından program çıkışında konuklara yemek ve helva ikramında bulunuldu.

Programa, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Osman Varol ile kent protokolünün yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

