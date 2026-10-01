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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 5 yabancı zanlı tutuklandı

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Adıyaman'da DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı. Operasyonda adreslerde ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu, adliyeye sevk edilen zanlılar nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 5 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Jandarma Özel Harekat ve Terörle Mücadele ekiplerinin de katıldığı operasyonda, R.K.Q.B., W.K.Q.B., R.H.K.B., N.T.H.M. ve N.T.G. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada ele geçirilen 5 cep telefonu ve 5 SİM karta el konuldu.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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