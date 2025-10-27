Adıyaman'da DEAŞ Operasyonu: 5 Zanlı Tutuklandı
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı, bunlardan 5'i tutuklandı. Operasyon, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirildi.
Adıyaman'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 zanlıdan 5'i tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel