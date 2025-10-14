Adıyaman'da Çalınan Buzağı Bulundu
Adıyaman'da 3 gün önce çalınan buzağı, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüpheliyi belirleyerek gözaltına aldı.
İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İmamağa Mahallesi'nde Zeynal Oruç'a ait bir buzağının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.
Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.U. olduğunu belirledi.
Gözaltına alınan Ş.U. emniyete götürüldü, buzağı ise sahibine teslim edildi.