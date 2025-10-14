Haberler

Adıyaman'da Çalınan Buzağı Bulundu

Adıyaman'da Çalınan Buzağı Bulundu
Güncelleme:
Adıyaman'da 3 gün önce çalınan buzağı, polis ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Emniyet güçleri, güvenlik kamerası incelemesi sonucu şüpheliyi belirleyerek gözaltına aldı.

Adıyaman'da 3 gün önce çalınan buzağı polis ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri İmamağa Mahallesi'nde Zeynal Oruç'a ait bir buzağının çalınmasına yönelik çalışma başlattı.

Güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelinin Ş.U. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan Ş.U. emniyete götürüldü, buzağı ise sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA / Ali Gazel - Güncel
