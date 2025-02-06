Adıyaman'da Bıçaklı Kavga: 1'i Ağır 2 Yaralı
Adıyaman'da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralılara bıçakla saldırdı ve kaçtı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Adıyaman'da çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
Eskisaray Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada bir kişi, yanında bulundurduğu bıçakla C.M.Y. ile E.K'yi yaralayıp olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan C.M.Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.