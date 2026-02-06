Adıyaman'da Asrın Felaketinin 3'üncü yıl dönümünde 'sessiz' yürüyüş

KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat depremlerinin 3'üncü yıl dönümünde Adıyaman'da saat 04.17'de binlerce kişi, Asrın Felaketinde duran saat kulesinin önüne kadar olan yaklaşık 2 kilometrelik mesafeyi sessizce yürüyüp, hayatını kaybedenleri andı.

Adıyaman'da, 'Asrın Felaketi' olarak nitelendirilen Kahmanmaraş merkezli ikiz depremlerinin üçüncü yıl dönümünde binlerce kişi, gecenin ilerleyen saatlerinde Atatürk Bulvarı'ndaki Valilik binası önünde toplandı. Kiminin elinde balonlar, kimilerinde ise afette hayatını kaybettiği yakınlarının fotoğraflarının bulunduğu vatandaşlar, buradan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek bulvar üzerinde bulunan ve ilk depremin meydana geldiği 04.17'de duran saat kulesinin önünü kadar sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Yürüyüşe İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özer, Adıyaman Valisi Osman Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış ve Hüseyin Özhan ve il protokolü üyeleri katıldı.

3 yıldır saat 04.17'de duran Saat Kulesindeki anma etkinliğinde sela ve depremde hayatını kaybedenler için dualar okundu. Duaların ardından saat 04.17'de siyah ile beyaz balonlar gökyüzüne bırakılırken, saat kulesine karanfil ve oyuncaklar konuldu. Felaketin yıl dönümünde Meydan Cami'nde düzenlenen sabah namazının ardından depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.