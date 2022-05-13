Adıyaman'da meydana gelen deprem, Malatya'da da hissedildi - Haberler

Adıyaman'da meydana gelen deprem, Malatya'da da hissedildi
AA - Yeter Erdine - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.23'te Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
AA / Yeter Erdine - Güncel