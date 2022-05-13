Adıyaman'da meydana gelen deprem, Malatya'da da hissedildi - Haberler

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Adıyaman'da meydana gelen deprem, Malatya'da da hissedildi

AA - Yeter Erdine - Güncel
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Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.23'te Adıyaman'nın Sincik ilçesinde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, 4.95 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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AA / Yeter Erdine - Güncel

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