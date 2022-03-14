Adıyaman'da 4.3 büyüklüğünde deprem! Çevre illerde de hissedildi
Demirören Haber Ajansı - Taha Ayhan - Güncel
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Adıyaman'da, saat 15.38'de, 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmazken, sarsıntı Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, merkez üssü Adıyaman Çelikhan olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Saat 15.38'deki deprem, yerin 7.06 kilometre derinliğinde oldu. Sarsıntı, Adıyaman'ın yanı sıra Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
OLUMSUZ İHBARA RASTLANMADI
AFAD'da yapılan açıklamada, "Geçmiş olsun Adıyaman. Çelikhan ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerine yer verildi.