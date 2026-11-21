Ankara Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Adıyaman'da yaptırılan 30 bin metrekarelik Atatürk Parkı, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış törenine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ankara'nın bazı ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Karapınar Mahallesi'nde inşa edilen parkta basketbol ve voleybol sahaları, fitness alanı, çocuk oyun grupları, sosyal tesis, koşu ve bisiklet yolları yer alıyor.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, törende yaptığı konuşmada, parkın yalnızca bir dinlenme alanı olmadığını, Adıyaman ile Ankara arasındaki dayanışmanın da simgesi olduğunu söyledi.

Parkın kent sakinlerine ve çocuklara rahat nefes alabilecekleri bir alan sunacağını belirten Tutdere, "Bu mekan sadece bir park değil. Aynı zamanda Adıyaman ile Ankara arasında dayanışmanın, kardeşliğin, barışın ve deprem sonrası dayanışmanın en güzel eseri olacak. Bu eseri şehrimize kazandıran Mansur Yavaş'a ve Ankara halkına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere'nin talebi üzerine Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin kararıyla parkın yapımına destek verdiklerini ifade etti.

Depremden etkilenen 11 ilin yeniden ayağa kaldırılması için dayanışmanın önemine işaret eden Yavaş, kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşları ve gönüllü kuruluşların da sürece katkı sunması gerektiğini belirtti.

Adıyaman'ın ihtiyaçları doğrultusunda destek vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Yavaş, parkın kente ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilen parkı gezen Yavaş ve Tutdere, alana temsili fidan dikti.

Kaynak: AA