Adıyaman'da 3 Bin 135 Öğrenci Karne Heyecanı Yaşadı
Çelikhan ilçesinde düzenlenen karne töreninde 3 bin 135 öğrenci karnelerini aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, öğrencilerin yarıyıl tatiline girdiğini ve dinlenmeleri gerektiğini vurguladı.
Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde 3 bin 135 öğrenci karne heyecanı yaşadı.
Çelikhan Fatih İlköğretim okulunda düzenlenen karne töreninde öğrenciler karnelerini aldı.
Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Acar, veliler ve öğrenciler katıldı.
Acar, bugün itibariyle yarıyıl tatiline girmiş bulunduklarını belirterek, öğrencilerin iyice dinlenip öğretmenlerin talimatlarına uymalarını istedi.
Kaynak: AA / Selim Sonkaya - Güncel