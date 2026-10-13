Haberler

Adıyaman'da 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü için stantlar açıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da 13 Ekim Afet Risklerinin Azaltılması Günü için stantlar açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adıyaman'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Yeni Kent Meydanı'nda AFAD, belediye ve diğer ekiplerce stant açıldı. Stantlarda arama kurtarma ekipmanları tanıtıldı, vatandaşlara afet önlemleri anlatıldı ve broşür dağıtıldı.

ADIYAMAN (AA) – Adıyaman'da 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yeni Kent Meydanı'nda AFAD, belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yesevi Arama Kurtarma ekiplerince stantlar açıldı.

Afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve vatandaşların afetlere hazırlıklı olması amacıyla kurulan stantlarda, arama kurtarma ekiplerinin kullandığı araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

Görevliler, vatandaşlara afetlere karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi vererek bilgilendirici broşürler dağıttı.

Stantların gün boyunca ziyaretçilere açık olacağı belirtildi.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu!

Bilim dünyası heyecanlı! Kameraya yakalanan gizemli misafir umut oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Balçın yoğun temposunu anlattı: Her şeye yetişemiyorum

Ünlü oyuncu yoğun temposunu anlattı: Evimde yemek yok
Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu

Yasak aşkta feci son! Kadının eşi ansızın eve gelince olanlar oldu
Çalışanlara yalan makinesi, ülkelere göre masalar! İstanbul'daki yatırım dolandırıcılığı ağında 662 gözaltı

Çalışanlarını yalan makinesine sokmuşlar! Bu yıl 662 gözaltı
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Milli günde büyük fiyasko! Kral, kraliçe herkesin gözü önünde yaşandı
IMF Türkiye tahminini değiştirdi! İşte yeni rakamlar

IMF, Türkiye tahminini değiştirdi!
Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor

Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir

Böylesi görülmedi! Dev market zincirleri bir gecede felç oldu