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Adıyaman Besni'de şarampole devrilen otomobildeki 2 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman'ın Besni ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil Atmalı Köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan 2 kişi, kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılarak Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde otomobilinde şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

C.Ö. idaresindeki 01 RH 281 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Atmalı Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kurtarma ekiplerince sıkıştıkları araçtan çıkarılan yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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