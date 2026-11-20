Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. E.G.'nin kullandığı 02 EV 430 plakalı motosiklet ile M.K.'nin kullandığı 02 EB 900 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.G. ile arkasındaki M.E.O. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı