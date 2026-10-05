Adıyaman Besni'de marketten 21 bin lira çalan şüpheli kamerada görüntülendi

Adıyaman Besni'de marketten 21 bin lira çalan şüpheli kamerada görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman Besni'de bir marketin kasasından 21 bin lira çalan şüpheli, güvenlik kamerası görüntüleriyle belirlenip gözaltına alındı. Şüphelinin marketin kapısını zorlayarak içeri girdiği, kasadaki parayı aldıktan sonra içecek içip çakmak aldığı kameraya yansıdı.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir şüphelinin markette yaptığı hırsızlık güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Erdemoğlu Mahallesi'nde bir marketin kasasındaki paranın çalınması ihbarını alan Besni Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.
Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, kasadaki 21 bin lirayı çalan şüphelinin V.E.M. olduğunu belirledi.
Polis tarafından gözaltına alınan şüphelinin hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Konteyner marketin kapısını zorlayarak içeri giren şüpheli, önce kasadaki parayı aldı, ardından markette dolaşıp içecek içti ve bir çakmak aldı.