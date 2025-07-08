Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere konutu terk etmemek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İBB'ye yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 kişi, sorgulanmak üzere İstanbul'a getirilmişti.

SABAH ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheliler bu sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. 13 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından çevik kuvvet ekiplerinin aldığı geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye sevk edildi.

TUTDERE HAKKINDA ADLİ KONTROL

Adıyaman Büyükşehir Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK SORUŞTURMA

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturmada etkin pişmanlık ifadesi vermesinin ardından tahliye edilen Aktaş'a ait firmalarda çalışan tanıklar ve tutuklu bulunan bazı şüphelilerin ifadeleri ve sundukları evrak incelenmişti.

Şüpheli Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de belediyeye iş yapan şirket yöneticilerinden haksız maddi menfaat talebinde bulunduğu ve kişileri şüpheli Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan'a yönlendirmesi üzerine Kayhan'a farklı tarihlerde para verildiği tespit edilmişti.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Güncel
Zeydan Karalar tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi

CHP'li başkana tutuklama talebi! Mahkemeye sevk edildi
Özgür Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü

Özel, Cumhuriyet'e 'kanlı darbe' diyen Çamlı'ya ateş püskürdü
Türkiye kahramanlarını uğurluyor! Şehidin kızından herkesi ağlatan hareket

Şehit kızı herkesi ağlattı: Bunları sana topladım baba, nereye gittin?
Yarın sıcaklıklar rekor kıracak, asfalt 50 dereceyi bulacak

Kavrulacağız! Asfalt eriten sıcaklar geliyor
Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti

Soyguncular, evine girdikleri güzellik fenomeninin yüzünü yakıp tecavüz etti
Haberler.com
500

Yorumlar (5)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

tövbe yarabbim bu yolsuzluk yapanlar hepsi CHP li olmaz bu CHP liler başka ülkenin vatandaşları mı diğer belediye başkanı ları ermiş mi

Yorum Beğen56
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHüseyin Aslan:

Bir Adıyaman'lı olarak Adıyaman'a hizmet Adıyaman için seçilmiş bir belediye başkanını ev hapsi verilmesi doğru bulmuyorum.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTayfur Çoşkun:

imamoğlu soruşturması tüm CHP ye sıçrayacak gibi görünüyor.

Yorum Beğen10
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSer_hat:

Hakkında,savcılığa 97 dosya hazırlanan MG'yi savcılık çağırana kadar,gözümle görsem bile inandırıcılığı yok....

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdülkadir Ömür yeniden Süper Lig'e döndü

Yeniden Süper Lig'e döndü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü

Baklava kutusundaki 110 bin euro skandalına Özel'in yorumu bomba
Osayi Samuel'in yerine sürpriz transfer

Osayi'nin yerine sürpriz transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.