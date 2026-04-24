Adilhan Şehitliği'nde düzenleme çalışması başlatıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinin Adilhan köyü girişinde bulunan Baba Adilhan Şehitliği'nde, köy muhtarlığı öncülüğünde düzenleme çalışmaları yürütülüyor.

Saros Körfezi kıyısında bulunan köyde, yerel kaynaklar ve tarih araştırmacılarından edinilen bilgiler doğrultusunda şehitlik alanı ile çevresindeki mezarların düzenlenmesi için çalışma başlatıldı.

Gelibolu Tarihi ve Kültürel-Manevi Mirasları Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Abdurrahman Şen, yaptığı açıklamada, Baba Adilhan'ın 14. yüzyılda Karesi beyleriyle birlikte Anadolu'ya geldiğinin rivayet edildiğini belirterek, bölgede bulunan bazı mezarların da onunla birlikte gelen kişilere ait olabileceğini ifade etti.

Köy Muhtarı İbrahim Özbağdatlı ise havaların elverişli hale gelmesiyle birlikte temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Şehitliğin resmi statüye kavuşturulması için girişimlerde bulunacaklarını dile getiren Özbağdatlı, "Kabirlerin düzenlenmesi ve alanın daha sağlıklı hale getirilmesi için belediye, kaymakamlık ve valiliğin desteklerini bekliyoruz." dedi.

Özbağdatlı ayrıca köy meydanında 14. yüzyıla ait olduğu değerlendirilen bir çeşme ile kalıntı halindeki bir hamamın bulunduğunu, bu yapıların da korunması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
