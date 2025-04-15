Mehmet Ali Erbil'e yasadışı bahse teşvik suçunda hapis cezası

Mehmet Ali Erbil'in cezası belli oldu
Uluslararası suç örgütlerine operasyon! 13 milyar TL mal varlığına el konuldu

Suç örgütlerine tarihi operasyon! El konulan tutar dudak uçuklatıyor
Özgür Özel, Erdoğan'a 75 bin TL tazminat ödeyecek

Bu konuşma Özgür Özel'e epey pahalıya patladı
Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalı sonrası RTÜK'ten inceleme kararı

Türkiye'nin konuştuğu yasak aşk skandalına RTÜK el attı

Adilcevaz'da İki Mevsim Bir Arada Yaşanıyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bahar havası ilçe merkezini sararken, yüksek kesimlerde kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Ağaçlar çiçek açarken, köy yolları kardan kapanmış durumda.

Adilcevaz'da iki mevsim bir arada

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçe merkezinde bahar havası, yüksek kesimlerde ise kıştan kalma günler yaşanıyor.

Nisan ayında etkili olan kar yağışı Adilcevaz ilçesinin yüksek kesimlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. İki mevsimin bir arada yaşandığı ilçe merkezinde çiçek açan ağaçlarla bahar yaşanıyor. İlçenin yüksek kesimlerindeki köylerde ise etkili olan kar yağışı nedeniyle zorlu günler yaşanıyor. Bazı köy yollarının kardan dolayı kapandığı bölgelerde adeta kış mevsimi etkisini gösteriyor.

Ünal Emen isimli vatandaş, ilçe merkezinde bahar havası yaşandığını belirterek, "Ağaçlarımız çiçek açmış, her taraf yemyeşil olmuş. Köye gitmek istedik, maalesef kardan dolayı çıkamadık ve geri dönmek zorunda kaldık. Yüksek kesimler tam bir kış havası yaşanıyor" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ORHAN EMEN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.