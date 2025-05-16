Adilcevaz'da Engelliler Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde Engelliler Haftası programı gerçekleştirildi

Kaymakamlık binası önünde bir araya gelen özel eğitim öğrencileri, veliler ve öğretmenler çarşı merkezinde yürüyüş yaptı.

Esnaf ve vatandaşların çiçeklerle karşıladığı öğrenciler, kaymakamlık bahçesinde çeşitli gösteriler yaptı.

Programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Abdullah Akbaba da her zaman engellilerin yanında olduklarını belirterek, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Başımıza nelerin geleceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Her zaman söylediğimiz gibi, asıl engel bedenlerde değil, zihinlerdedir." dedi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emre Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Turan ile vatandaşlar katıldı.