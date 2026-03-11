Haberler

Adı Kadın Platformu Tarafından Düzenlenen Adı Kadın Öykü Yarışması'nın Ödülleri, Törenle Sahiplerine Verildi

Güncelleme:
Adı Kadın Platformu tarafından düzenlenen 'Adı Kadın Öykü Yarışması'nın ödülleri, Ankara'da gerçekleştirilen törende sahiplerine verildi. Fransa'dan katılan Selin Altunkaynak Vodina birinci olurken, ikincilik ve üçüncülük ödülleri Pınar Gözpınar ve Hava Kantar Yıldırım'a verildi.

(ANKARA) - Adı Kadın Platformu tarafından düzenlenen "Adı Kadın Öykü Yarışması"nın ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerine verildi. "Delibaş Avrat Ağacı" adlı öyküsüyle Fransa'dan yarışmaya katılan Selin Altunkaynak Vodina birinci oldu.

Adı Kadın Platformu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Adı Kadın Öykü Yarışması"nın ödül töreni, Ankara Kent Konseyi'nde gerçekleştirildi.

En fazla öykü başvurusu Diyarbakır, Muğla, Bursa, Mersin, Hatay ve Batman illerinden yapılırken, yarışmaya toplam 17 farklı ülkeden de katılım sağlandığı belirtildi.

"Delibaş Avrat Ağacı" adlı öyküsüyle Fransa'dan yarışmaya katılan Selin Altunkaynak Vodina, birinci oldu."

Yarışmada ikincilik ödülü "Leyla(k)" adlı öyküsüyle Pınar Gözpınar'a verilirken, üçüncülük ödülü ise "Gördüğüm Lüzüm Üzerine" adlı öyküsüyle Hava Kantar Yıldırım'a değer görüldü.

Eda Uysal ise "Pembe Oda" adlı öyküsüyle mansiyon ödülünü kazandı.

Ödül töreni, "2. Adı Kadın Öykü Seçkisi" lansman gösterimi ile son buldu.

Kaynak: ANKA


