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Adem Sönmez: Nemrut Krater Gölü'ndeki Güzellikler Artık Yok Oluyor

Adem Sönmez: Nemrut Krater Gölü'ndeki Güzellikler Artık Yok Oluyor
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BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü 32 yıl önce çektiği renkli panoramik fotoğrafla tanıtan Adem Sönmez, iklim değişikliği ve çevre bozulması nedeniyle bölgedeki doğal güzelliklerin kaybolduğunu vurguladı.

BİTLİS'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'nü 32 yıl önce çektiği renkli panoramik fotoğrafla tanıtımına büyük katkıda bulunan Adem Sönmez (76), her yıl binlerce ziyaretçisi olan bölgede yaşanan değişimi anlattı. O günkü güzelliği artık göremediğini belirten fotoğraf sanatçısı Sönmez, "Çünkü o dönemde haziran ayının ortasında kar var, yeşillik var, göller su ile dolu. Küçük gölün orada yol olmadığı için arabalar da geçmiyordu. Geçen yılar içerisinde çevre bozuldu. İklim değişti. Sular çekildi. Kar eskisi gibi yerde kalmıyor, yeşillik olmuyor" dedi.

Van Gölü Havzası'nda, Bitlis'in sınırlarında yer alan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi (EDEN) kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü'nün ilk renkli panoramik fotoğrafı, Fotoğraf Sanatçısı Adem Sönmez tarafından 13 Haziran 1992'de çekildi. Muş'ta fotoğraf stüdyosu olan 4 çocuk babası Sönmez, 4 karelik panoramik fotoğrafı ise dönemin imkanlarında 5 yıl sonra 500 dolar ödeme yaparak İstanbul'da bastırdı. 4 karenin birleştirildiği fotoğraf, kısa sürede büyük ilgi gördü. Bitlis Valiliği, Tatvan Kaymakamlığı tanıtım amaçlı bu fotoğrafı kullanırken, dönemin gazeteleri ve uluslararası dergilerde fotoğrafa geniş yer verip, Nemrut Krater Gölü'nün tanıtımına katkı sundu.

Sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliğiyle cezbeden Nemrut, yılın her döneminde farklı güzelliklerle artık çok sayıda yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Gelişen teknoloji nedeniyle Muş'taki fotoğraf stüdyosunu kapatıp elektronik eşya satmaya başlayan ancak fotoğrafı çektiği 40 yıllık makinesini halen özenle saklayan Adem Sönmez, o günleri anlattı. Nemrut Krater Gölü'ne ilk tırmanışını 1983 yılında yaptığını ve hayran kaldığı bölgenin ilk fotoğrafını ise 1992 yılında çektiğini söyleyen Sönmez, "Arkadaşlarımla bölgeye tırmanıp kamp kurmuştuk. O zamanlar bölge tamamen doğaldı. Hiç el değmemişti. Zirvedeki tepelere çıktım ve bugün herkesin bildiği o panaromik fotoğrafı çektim. Tabii o zaman photoshop falan yoktu. 5 yıl sonra İstanbul'da bir stüdyoda fotoğrafı kartpostal olarak bastırdık" diye konuştu.

Aradan geçen yıllara rağmen her yıl Nemrut Krater Gölü'ne çıkmayı sürdürdüğünü ve her çıkışında fotoğraf çektiğini ancak o güzelliği artık göremediğini de belirten Sönmez, "Çünkü o dönemde haziran ayının ortasında kar var, yeşillik var, göller su ile dolu. Küçük gölün orada yol olmadığı için arabalar da geçmiyordu. Geçen yılar içerisinde çevre bozuldu. İklim değişti. Sular çekildi. Kar eskisi gibi yerde kalmıyor, yeşillik olmuyor. Ben dahil, hiçbir fotoğrafçı bu nedenle artık o gün çekilen o kareyi çekemez ve bir daha egale edemez" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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