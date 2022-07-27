ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (3)
Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi.
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Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, Büyükelçilik bahçesine fidan dikti.
AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel