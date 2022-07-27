ADDİS ABABA - Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Etiyopya'da (3) Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi. Etiyopya'yı ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, başkent Addis Ababa'daki Rusya Büyükelçiliği'nde, Etiyopya Dışişleri Bakanı Demeke Mekonnen ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki bakan, Büyükelçilik bahçesine fidan dikti. Güncel AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi Mevlüt Çavuşoğlu Addis Ababa Etiyopya Rusya Güncel Haberler

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