ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi - Haberler

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ADDİS ABABA - Etiyopya'da binlerce kişinin katılımıyla iftar programı düzenlendi

AA - Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel
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Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlardan detaylar İftar programına katılanlardan detaylar İftar sofralarının kurulması Oruçların açılması Türk bayrağıyla fotoğraf çekinilmesi İftar sonrası akşam namazı kılınması ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce Müslümanın...

Türk ve Filistin bayrakları taşıyanlardan detaylar

İftar programına katılanlardan detaylar

İftar sofralarının kurulması

Oruçların açılması

Türk bayrağıyla fotoğraf çekinilmesi

İftar sonrası akşam namazı kılınması ADDİS ABABA - Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da binlerce Müslümanın katılımıyla iftar programı düzenlendi. Meskel Meydanı'nda düzenlenen iftara Müslüman liderler ve hükümet temsilcilerinin de yer aldığı çok sayıda kişi katıldı. Bazı katılımcılar Türk bayrağıyla fotoğraf çekindi.

AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi - Güncel

Addis Ababa, Etiyopya, İftar, Türk, Güncel, Haberler

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