Haberler

ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Özgür basın susturulamaz' diyerek tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Özgür basın susturulamaz' diyerek tepki gösterdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına sosyal medya hesabından açıklamayla tepki gösterdi. Açıklamada 'Özgür basın susturulamaz' denilerek Anayasa'nın 28. maddesi ve Atatürk'ün basına ilişkin sözü hatırlatıldı.

(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, "Özgür basın susturulamaz" denildi.

ADD'nin sosyal medya hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Özgür basın susturulamaz" ifadesine yer verilerek, Anayasası'nın 28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmü hatırlatıldı.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz" sözü de aktarıldı.

Kaynak: ANKA
Bu haber 6 sitede yayınlandı.
Yamal'ın sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı

Ünlü ismin sevgilisine şok! Polisimiz geri adım atmadı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi

Babasının cesediyle 1 gün yaşadı! Yetmedi, videosunu gönderdi
Taksici dehşeti! Evine bıraktığı müşterisine kurşun yağdırdı

Başkentte taksici dehşeti! Eve bıraktığı müşterisine kabusu yaşattı
Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti

Devlet desteğini duyar duymaz başvurdu! Hayatı değişti
Manisa'da ameliyatta karnında spanç unutulduğu ortaya çıkan kadın 4 yıldır acı çekiyor! 2 doktora dava açıldı

Safra ameliyatında karnında unutulmuş! Bağırsağını delip girmiş
Galatasaray taraftarı Leao'ya ateş püskürdü: Bu adam neye gülüyor?

Bu hali olay oldu! Tepkiler giderek artıyor
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program

Halk TV'nin yayınının durdurulduğu an! İşte ekrana verilen program