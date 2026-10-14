ADD, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'Özgür basın susturulamaz' diyerek tepki gösterdi

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(ANKARA) - Atatürkçü Düşünce Derneği'nden (ADD) yapılan açıklamada, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterilerek, "Özgür basın susturulamaz" denildi.

ADD'nin sosyal medya hesabından Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin yapılan açıklamada, "Özgür basın susturulamaz" ifadesine yer verilerek, Anayasası'nın 28. maddesindeki "Basın hürdür, sansür edilemez" hükmü hatırlatıldı.

Açıklamada, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Basın, hiçbir sebeple baskı ve etki altına alınamaz" sözü de aktarıldı.

Kaynak: ANKA