ADASO'nun meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçildi Güncel Haberler Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçimle belirlendi. Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçimle belirlendi. ADASO'nun açıklamasına göre, tek listeyle yapılan seçimde 47 meclis üyesi ile meslek komitelerinin üyeleri seçildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, seçimlerin Adana sanayisine yakışan bir ortamda ve olgunlukta yapıldığını ifade etti. Güncel Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Adana Güncel Haberler

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