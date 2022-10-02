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ADASO'nun meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçildi

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ADASO'nun meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçildi

Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçimle belirlendi.

Adana Sanayi Odası'nın (ADASO) meclisinin ve meslek komitelerinin üyeleri seçimle belirlendi.

ADASO'nun açıklamasına göre, tek listeyle yapılan seçimde 47 meclis üyesi ile meslek komitelerinin üyeleri seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ADASO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, seçimlerin Adana sanayisine yakışan bir ortamda ve olgunlukta yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Güncel

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