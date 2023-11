Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu, İsrail'i destekleyen şirketlere boykot çağrısı yaptı

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, vatandaşları, İsrail menşeli ürünler ve İsrail'i destekleyen şirketleri boykot etme çağrısında bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kasım ayı olağan meclis toplantısında konuşan Işıksu, "mazlumların kanı bulaşmış uluslararası şirketlere" ve İsrail menşeli ürünlere çok daha dikkatli, çok daha ehemmiyetli davranmanın, zulümlere karşı olumlu neticeler getirdiğine şahit olduklarını belirtti.

İsrail'i, destekçilerini en sert şekilde kınamaya, onları boykot etmeye devam edeceklerini vurgulayan Işıksu, şunları kaydetti:

"Yüreklerimizi yakan, vicdan sahibi her insanı kahreden katliam yaşanıyor. Katil İsrail, mazlum insanları hedef alıp, Gazze'ye bomba yağdırıyor. Bebekleri, çocukları, anne ve babalarını, ailelerin tüm fertlerini ağır bombardımanla katlediyor. İsrail'in yerleşimci diye dünyaya tanıtmayı başardığı ancak bizlerin asla kabul etmediği hırsız vatandaşları, Filistinli kardeşlerimizi topraklarından sürmek, mallarını yağmalamak için her türlü işkenceye başvurmaya devam ediyor. En başından itibaren bu zalimliğin sona ermesi için her platformda gerçeği haykıran, katliamın son bulmasını sağlamanın insani vazife olduğunu dile getiren değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı arz ediyorum."

Işıksu, Türkiye'nin her ne koşulda olursa olsun tepkisini devam ettireceğini, bu barbarlık ve soykırımın karşısında olmaya devam edeceğine işaret etti.

Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı korumanın inancın gereği olduğuna işaret eden Işıksu, "Katil İsrail'i, destekçilerini en sert şekilde kınamaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde bir mazlum, bir masum varsa güven sığınağı Türkiye'dir. Bizim medeniyetimiz, tarihimiz, ecdadımız buna en güzel örnektir. Türkiye'mizin ikinci yüz yılında da millet olarak seferber olmalı, her alanda çok daha başarılı, çok daha güçlü olmak için mücadele etmeliyiz." ifadesini kullandı.