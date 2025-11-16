Adana-Zayıflama iğnesi uyarısı: Uzun dönem etkilerini bilmiyoruz, doktor kontrolü şart

ÇUKUROVA Üniversitesi'nden (ÇÜ) Doç. Dr. Gamze Akkuş, zayıflama iğnelerinin diyabet hastası, obez kişilerin tedavisinde ciddi başarı sağladığını ancak bölgesel yağlanmaları olan kişilerin de bu ilaca merak duyduğuna dikkat çekerek, "Bu ilaçlarla ilgili bizim için en büyük sıkıntı, rahat ve serbestçe alınabiliyor olmasıdır. Şu an oluşabilecek en büyük yan etkilerden biri pankreatit. Yani pankreasın ilaç kullanımına bağlı olarak hasarlanmasıdır. Bu ilacın gastrointestinal sistem üzerine uzun dönemde ne gibi etkileri olacağını bilmiyoruzö dedi.

Son dönemde en popüler kilo verme yöntemlerinin başında gelen ve halk arasında 'zayıflama iğnesi' olarak bilinen ilaçlar, ilk olarak diyabet tedavisi için kullanıma sunuldu. Ancak zayıflama üzerine etkilerinin ortaya çıkmasıyla birlikte dünyada obezite tedavisinde de başvurulan popüler bir çözüm olarak gündeme gelen zayıflama iğneleriyle ilgili ÇÜ Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Balcalı Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gamze Akkuş, önemli uyarılarda bulundu.

İNSÜLİN DİRENCİNE BAĞLI OBEZİTEDE KULLANILIYOR; BAŞARI ORANI YÜKSEK

Görünüm itibarıyla da insülin kalemleri formunda olan bu ilaçların özellikle diyabeti olan obez hastaların tedavisinde ciddi başarı sağladığını söyleyen Doç. Dr. Akkuş, "İnsülin direnci dediğimiz mekanizma nedeniyle obezitesi olan diyabet hastalarımız çok daha zor kilo veriyor. Biz bu ilacı özellikle diyabeti olan ve aynı zamanda beden kitle endeksi 30'un üzerinde olan hastalar veya beden kitle endeksi 27'nin üzerinde olup bazı kalıtsal hastalıkları olanlar, uyku apnesi yaşayanlar kişiler için öneriyoruz. Gerçekten hem şeker regülasyonunda hem de eşlik eden kilosunu verme konusunda ilaçların pozitif etkileri oluyor. Hastanın bel çevresi kalınsa, iç organ yağlanması varsa güzel sonuçlar elde ediyoruz. Ancak bazı kişilerde lokal bölgesel yağlanmaları olduğunda hemen bu ilaçlara heves edip kullanma merakı var. Bu kesinlikle önermediğimiz bir durum. Eğer kilosu obezite seviyesinde değilse; basenlerde, karında, bacaklardaki yağlanma bizim için bu ilacı kullanma endikasyonumuz değil. Öncelikle beslenme, egzersiz ve obeziteye neden olabilecek bir endokrin hastalık varsa onun tedavisini öneriyoruzö diye konuştu.

EN BÜYÜK RİSK SERBESTÇE ALINABİLİYOR OLMASI

Bu ilaçların doktor kontrolü dışında tavsiye üzerine alınması sonucunda kişilerin çeşitli yan etkilere maruz kalabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Gamze Akkuş, şu uyarılarda bulundu:

"Geri ödeme kapsamı dışında olan bu ilaçlarla ilgili bizim için en büyük sıkıntı rahat ve serbestçe alınabiliyor olmasıdır. Hastalarımız; komşularının, arkadaşlarının, çalışma ortamındakilerin ya da sadece bir eczanede çalışan arkadaşının tavsiyesiyle bile bu ilacı alabiliyorlar. İlaçların etkin ve efektif olduğu konusunda hemfikiriz ama kesinlikle hekim tarafından reçete edilmesi gerekiyor. Öncesinde hastaya bazı tetkikler yapılmalı, yan etki profili anlatılmalı, ilacın ne kadar ve hangi dozda kullanılmasına da hekim kontrolünde karar verilmelidir. Son 3-4 yıldır güncelde kullanılan bu ilaçlar faz çalışmalarının tamamlanmasıyla Dünya Sağlık Örgütü ve diğer kuruluşlardan onay aldı ve kısa dönemde çok güzel etkileri var ama uzun dönemde bu ilaçlarla ilgili veriler, çalışmalar yetersiz. Hem klinik hem hayvan çalışmaları devam ediyor. Gastrointestinal sistem üzerine ciddi etkileri var ki kullanırken en sık yan etki kabızlık oluyor. Reflü şikayeti artabiliyor. Şu an olabilecek en büyük yan etkilerden biri pankreatit. Yani pankreasın ilaç kullanımına bağlı olarak hasarlanmasıdır. Safra kesesi, mide, bağırsak, pankreas yani gastrointestinal sistem üzerine uzun dönemde ne gibi etkileri olacağını bilmiyoruz. O yüzden doktor kontrolünde, amacına uygun, belirli bir süre ve hedef kiloya ulaşana kadar kullanılmalıdır.ö

3 HAFTADA 7,5 KİLO VERDİ

Şeker, tansiyon, uyku apnesi şikayetleri olan ve bir süredir zayıflama iğnesi kullanan sağlık memuru olarak görev yapan Nuriye Şener (44) de yıllardır kilo vermek için mücadele ettiğini belirterek, "Diyetisyenlere gittim. Diyet yapmak için elimden geleni yaptım ama ayağımdan ameliyatlı olduğum için yıllardır yürüyüş yapamıyorum. Hep oturarak çalıştığım için de hareketsizim ve kilo veremiyordum. Bir dönem tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. O da enfeksiyonel sebeplerden iptal oldu. Bu süreçte şeker hastalığı tanısı da aldım. Ben de doktorumun önerisiyle zayıflama iğnesi kullanmaya başladım. Şu an hem şeker ilacımı hem zayıflama iğnesini kullanıyorum. Şeker seviyem çok yüksekti. 150-200 aralığında olan şekerim 85 seviyelerine kadar indi. Tansiyonum düzeldi. Uyku apnem vardı. Zayıflama iğnesini kullanmaya başladığımdan bu yana çok faydasını gördüm. Tedaviye başlamadan önce 120,5 kiloydum. 3 hafta içerisinde 7,5 kilo verdim. Çok mutlu ve sağlıklı hissediyorumö ifadelerini kullandı.

