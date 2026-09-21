Adana Yüreğir'de kahvehane kavgası kanlı bitti, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde kahvehanede husumetliler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Doğankent Kışla Mahallesi'nde bir kahvehanede aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

Kavga sırasında silahlarla ateş açılması sonucu 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Günkan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ekiplerin olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışması sürüyor.

Kaynak: AA