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Adana Yüreğir'de düğün takıları ve parayı çalan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı

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Adana Yüreğir'de düğün takıları ve parayı çalan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı Haber Videosunu İzle
Adana Yüreğir'de düğün takıları ve parayı çalan 2 şüpheli yakalanıp tutuklandı
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Adana'nın Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğün takıları ve biriktirdikleri para çalınmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Osmaniye'de yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerinin yakalanması için çalışma sürüyor.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde evli çiftin evinden düğünlerinde takılan altınları ve biriktirdikleri parayı çalan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da yapılan hırsızlığın ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 3 şüpheliden 2'sinin kimliğini tespit etti.

Osmaniye'de ikamet ettikleri belirlenen Yeter U. ve Gökçe D. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki üç katlı müstakil binanın ikinci katında bulunan Ahmet Kaya'ya (28) ait daireden 9 Kasım'da, düğününde takılan bir miktar altın ile biriktirdiği para çalınmıştı. Ev sahibi Ahmet Kaya'nın şikayeti üzerine polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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