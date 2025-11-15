Haberler

Adana ve Niğde'de Kar Yağışı Etkili Oluyor

Adana ve Niğde'de Kar Yağışı Etkili Oluyor
Güncelleme:
Adana'nın Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde kar yağışı, hava sıcaklıklarının eksi 1 dereceye düşmesiyle etkisini gösterdi. Tufanbeyli'de kar yağışı sabah saatlerine kadar devam ederken, Niğde'nin Çamardı ilçesinde de gece saatlerinde başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi.

ADANA'nın Tufanbeyli ve Feke ilçelerinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Tufanbeyli'de sabah saatlerinde yağışın devam ettiği belirtildi.

Adana'nın yüksek kesimlerinde yer alan Tufanbeyli ilçesinde hava sıcaklığı gece eksi 1 dereceye düştü. Havanın soğumasıyla birlikte Tufanbeyli ile Feke ilçelerinde gece kar yağışı başladı. Yağış Feke'de gece etkili olurken, Tufanbeyli'de ise sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışı Tufanbeyli ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi.

NİĞDE'DE KAR YAĞIŞI

Öte yandan Niğde'nin Çamardı ilçesinde kar yağışı başladı. Gece saatlerinde başlayan kar yağışı köy yollarında ulaşımın aksamasına neden oldu.

