Haberler

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı

Adana ve Mersin'de yeni yıl kutlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana ve Mersin, 2026 yılına girerken çeşitli etkinlikler ve havai fişek gösterileriyle dolu bir yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Adana'da Atatürk Parkı'nda hatıra fotoğrafları çekilirken, Mersin'de yılbaşı pazarı ve DJ performansları dikkat çekti.

Adana ve Mersin'de yılbaşı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adana'da bazı vatandaşlar 2026 yılının ilk dakikalarında özel olarak süslenen Atatürk Parkı'nda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Yeni yıla girmenin heyecanını yaşayan bazı vatandaşlar havai fişek patlattı, bazıları ise müzik eşliğinde eğlendi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, Büyükşehir Belediyesince kurulan Yılbaşı Pazarı'nda çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Adnan Menderes Bulvarı sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yapılan etkinliklerde DJ performansları sergilendi.

Etkinliğe katılanlar çalınan müzik eşliğinde eğlendi.

Meydanda kurulan stantlarda yılbaşı süsleri, yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

Yılbaşına girildiği anlarda havai fişek gösterisi yapıldı.

Kutlamaların yapıldığı bölgelerde polis ekiplerince güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Büyük çekilişin sonuçları belli oldu! İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar

İşte 800 milyon liralık şanslı rakamlar
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Futbolda 2025, Luis Enrique'nin yılı oldu

Bu adamı kim durduracak?
Eski milli futbolcu ve spor yazarı Gökmen Özdenak, hayatını kaybetti

Eski milli futbolcu ve Galatasaraylı efsane hayatını kaybetti
Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır

Otomobil park halindeki kamyona çarptı! Bilanço ağır
Vitor Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle

Pereira Türkiye'ye geri döndü ancak bu kez çok farklı bir nedenle
Yok böyle rekor! Altında bir yıllık kazanç dudak uçuklatıyor

Parasına buna yatıran ihya oldu! Tam 51 kez rekor kırdı
Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu belli oldu

Tam 280 milyon dolar! 2025 yılının en çok kazanan futbolcusu oldu