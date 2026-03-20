Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayramlaşma programları düzenlendi

Adana ve Mersin'in ilçelerinde bayramlaşma programları yapıldı.

Kozan ilçesinde Kaymakamlıkta düzenlenen programa, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, meclis üyeleri, kamu personelleri, sivil toplum kuruluşların ve odaların temsilcileri ile muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, katılımcıların bayramını kutladı.

Programda konuşan Arslanköylü, bayramların toplumsal dayanışmayı güçlendiren önemli günlerden olduğunu ifade etti.

Mersin

Gülnar Kaymakamı İsmail Şanal, Ramazan Bayramı dolayısıyla vatandaşlar ve görevi başındaki kamu personeliyle bir araya geldi.

Kaymakam Şanal, beraberindekilerle Merkez Ulu Camisi'nde bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştı.

Daha sonra İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret eden Şanal, bayramda mesai yapan kamu personeline kolaylık diledi.

Şanal, Gülnar Devlet Hastanesi, 112 Acil Çağrı İstasyonu ve Büyükşehir Belediyesi Gülnar İtfaiye Amirliğini de ziyaret ederek çalışanların bayramını kutladı.

Kaymakam Şanal'a ziyaretlerinde, Belediye Başkanı Fatih Önge ve diğer ilgililerde eşlik etti.