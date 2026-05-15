Adana ve Mersin'in ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı

Adana'nın Kozan ve Mersin'in Bozyazı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında mezarlık ziyareti, kortej yürüyüşü ve çelenk sunma törenleri düzenlendi.

Adana ve Mersin'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, ilk olarak Kozan Mezarlığı ziyaret edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

Ardından Irmak Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na kortej yürüyüşü yapıldı.

Burada da saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla çelenk sunma programı düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende ilçe protokolü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
