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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AYT heyecanı başladı

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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Adana'da adaylar, erken saatlerde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

Merkez Seyhan ilçesindeki Şehit Metin Malkav Ortaokulu'nda AYT heyecanı yaşayacak adaylar, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Görevliler de okul çevresinde bekleyenlere sınav saatinin yaklaştığı uyarısında bulundu. Aileler ise çocuklarını okul dışında bekledi.

Mersin

Mersin'de de adaylar, AYT için sınav merkezlerinde bir araya geldi.

Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ne giden adaylar, kontrolün ardından salonlara alındı.

Aileler de sınavda ter döken çocuklarını okul dışında bekledi.

Hatay

Hatay'da da öğrenciler, Antakya TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nin önünde toplandı.

Kimlik ve belge kontrolü yapılan adaylar, üst aramasının ardından sınıflara alındı.

Osmaniye

Osmaniye'de adaylar, erken saatlerden itibaren sınava girecekleri okulların önünde beklemeye başladı.

Kapıda yapılan kimlik kontrolü sonrasında adaylar salonlara geçti, yakınları ise heyecanlı bekleyişi dışarıda sürdürdü.

Kaynak: AA / Serkan Avci
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