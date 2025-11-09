Haberler

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger'den 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Köşger, mesajında, Milli Mücadele'nin Başkomutanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü şükran, rahmet ve saygıyla andığını belirtti.

Köşger, 10 Kasım'ın matem günü olmanın çok ötesinde anlamlar taşıdığını ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu tarih, bir yandan milletçe duyduğumuz derin hüznü yüreğimizde yaşarken diğer yandan Atatürk'ün bizlere bıraktığı değerlerle geleceğe umutla baktığımız bir gündür. Her 10 Kasım'da, kararlılığıyla bir milleti ayağa kaldıran, cesaretiyle yepyeni bir ülke inşa eden, fikirleriyle çağları aşan bu büyük lideri anarken onun bizlere emanet ettiği ülkülerin ve ideallerin önemini bir kez daha idrak ediyoruz."

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda kararlılıkla ilerlediklerini anlatan Köşger, şunları kaydetti:

"Aklın ve bilimin rehberliğinde, ülkemizi dünyanın en müreffeh ve güçlü devletleri arasında hak ettiği yere taşıma azmiyle çalışmaya devam ediyoruz. Manevi duygularla kuşanmış, milli kimlik şuuruyla yetişmiş yeni nesillerimizin de bu anlayışla sorumluluklarını yerine getireceğine olan inancım tamdır. Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, bu vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, emanetleri ebediyen payidar olsun."

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
