Adana Valisi Köşger, Uyuşturucuyla Mücadelede Kararlılık Vurgusu Yaptı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, "Uyuşturucuyla mücadelede arzı kesmeye, talebi azaltmaya ve rehabilitasyonu desteklemeye gayret ediyoruz." dedi.

Köşger, Valilikte düzenlenen "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı"nın ardından, eylül ayındaki çalışmalara ilişkin gazetecilere değerlendirme yaptı.

Kentte geçen ay art arda kültür, sanat ve gastronomi etkinlikleri yapıldığını anımsatan Köşger, Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, Adana Tesbih ve Doğal Taşlar Fuarı ile Adana Çağdaş Sanat Fuarı'nın kentin cazibesini artırdığını söyledi.

Köşger, geçen ay terör örgütlerine yönelik düzenlenen 26 operasyonda gözaltına alınan 27 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını belirterek, "Terörle mücadele kararlılıkla ve hız kesmeksizin devam edecek bir mücadeledir." diye konuştu.

Vatandaşların hayatın her alanında kendisini emniyette hissetmesinin devletin en büyük vazifesi olduğunu ifade eden Vali Köşger, geçen ay bazı asayiş suçlarında 2024'ün aynı dönemine oranla belirgin azalmalar olduğunu anlattı.

Ruhsatsız silah, uyuşturucu ve düzensiz göçle mücadele

Köşger, 272 ruhsatsız silahın ele geçirildiği çalışmalar kapsamında haklarında adli işlem yapılan 324 şüpheliden 100'ünün tutuklandığını dile getirdi.

Organize suç yapılarıyla mücadele için yapılan operasyonlarda yakalanan 39 zanlıdan 15'inin tutuklandığını belirten Köşger, "Yürütülen operasyonlarda suç örgütlerinin finansal ve lojistik ağlarına yönelik önemli adımlar atılmış, yasa dışı faaliyetlerin planlama aşamasında engellenmesi sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Köşger, uyuşturucu ticaretine yönelik 215 operasyonda 204 zanlının tutuklandığını bildirerek, "Uyuşturucuyla mücadelede arzı kesmeye, talebi azaltmaya ve rehabilitasyonu desteklemeye gayret ediyoruz." dedi.

Kentte geçici koruma altındaki Suriyelilerin sayısının eylül ayı itibarıyla 182 bin 883 olarak kaydedildiğini söyleyen Köşger, "Adana'da 2-3 parti konvoylar halinde gitmek isteyenleri (Suriyeliler) göndermiştik. Şimdi biraz yavaşlamakla birlikte oradaki istikrar devam ettiği sürece geri dönüşlerin artacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Köşger, düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen 268 operasyonda 47 zanlının cezaevine gönderildiğini dile getirdi.