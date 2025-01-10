Adana Valisi Köşger, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Vali Köşger, Nezihe Yalvaç Uygulama Oteli'nde düzenlenen etkinlikte, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin haber yazarken bilgiyi en doğru şekilde halka aktarması gerektiğini belirten Köşger, şöyle konuştu:

"Bizim bütün medyadan istirhamımız, olanı göstersinler, iletsinler ama biliyorsunuz olumsuz bir haber olumluya göre daha çok dolaşıma giriyor. Bir olumsuz haber yapılırken bunu düşünerek yapmamız gerek. Şehirlerimizle, ülkelerimizle ilgili yapacağımız haberlerde olumsuz bir şeyi devreye sokarken bunu düşünerek, ülkenin ve şehrin imajını düşünerek yapmakta fayda var."

Çukurova Gazeteciler Cemiyeti (ÇGC) Başkanı Cafer Esendemir de düzenlenen etkinlik dolayısıyla Vali Köşger'e teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Vali Köşger, gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürü İbrahim Erikan ve Basın İlan Kurumu Adana Bölge Müdürü Çetin Oranlı da katıldı.