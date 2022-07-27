ADANA UÇAĞINDA PİLOTUN AZER BÜLBÜL ANONSU SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Adana seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait uçağının kaptan pilotu Fatih Temiz Nevşehir Ürgüp üzerindeyken anons yaptı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen anons sosyal medyada paylaşılınca kısa sürede büyük ilgi gördü. Temiz anonsunda, 'İç anadolu bölgesinde uçmaya devam ediyoruz. Ürgüp tarafındayız efendim mevki olarak. Adana'ya inişimiz lokal olarak 20.40' da yapmayı planlıyoruz. Uçuşumuzun çoğu bitti azı kaldı. Aynı Azer Bülbül'ün şarkısında olduğu gibi efendim yandık sevda ocağında hep gül olsun kucağında bu şehrin her sokağında aşkımızın izi kaldı. Çoğu bitti azı kaldı efendim sesim güzel olmadığı için şarkıyı söyleyemiyorum maalesef sesi güzel olan biri varsa o söylesin. Adana'da hava güzel, muhteşem, sıcaklık 30 derece. Canım Adana'da havanın tadından yenmiyor" dedi.

Grüntü dökümü

-Sosyal medyada paylaşılan görüntü