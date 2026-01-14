Haberler

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Olumsuz hava koşulları nedeniyle Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi. Kaymakamlık, kar yağışı ve kötü hava şartları sebebiyle eğitimin durdurulduğunu duyurdu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal bölgedeki okullar ile taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

