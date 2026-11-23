Adana Tufanbeyli'de evinde ölü bulunan kişinin kardeşi gözaltına alındıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde dün akşam 112'yi arayan kişi, ağabeyini evinde yerde hareketsiz bulduğunu söyledi; sağlık ekipleri ağabeyin hayatını kaybettiğini belirledi. İhbarı yapan kardeş, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan H.S. (35), evde ağabeyi Musa S'yi (48) yerde hareketsiz yatarken bulduğunu söyledi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Musa S'nin cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Musa S'nin kardeşi H.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA