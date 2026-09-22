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Adana Seyhan'da tabancayla öldürülen kişinin cinayetinde 2 zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin 15 Eylül'de sokakta tabancayla öldürülmesiyle ilgili 2 zanlı tutuklandı. Polis, cinayetin yaklaşık 5 ay önceki maddi hasarlı trafik kazasından doğan husumetten kaynaklandığını belirledi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişinin sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Havuzlubahçe Mahallesi'nde 15 Eylül'de 8 çocuk babası Yaşar Akman'ın (46) sokakta tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili soruşturmayı sürdürdü.

Ekipler, yaptıkları araştırmayla saldırıyı Murat B'nin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Cinayet zanlısı Murat B. ile olay sırasında yanında bulunduğu saptanan Fahrettin T, adreslerine düzenlenen operasyonlarla yakalandı.

Ekipler, şüpheli Fahrettin T. ile maktul Yaşar Akman'ın yaklaşık 5 ay önce maddi hasarlı trafik kazasına karıştıklarını ve zararın karşılanması konusunda yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet başladığını belirledi.

Zanlılar Murat B. ile Fahrettin T, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Olay

Havuzlubahçe Mahallesi'nde 15 Eylül'de gece saatlerinde Yaşar Akman, sokakta tabancayla ateş açılması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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