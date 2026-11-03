Adana Seyhan'da motosikletli şüpheli otele pompalı tüfekle ateş edip kaçtı

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ADANA'da kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle geldiği otele pompalı tüfekle ateş edip kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, saat 16.30 sıralarında Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Yüzünü kaskla gizleyen kimliği belirsiz şüpheli, motosikletle önüne geldiği otele pompalı tüfekle birkaç el ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar otelin penceresine isabet etti. Saldırgan, daha sonra tüfeği yere atarak motosikletle kaçtı. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı