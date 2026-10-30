Adana Seyhan'da motosiklet gaspı davasında 2 sanığa 12 ve 10 yıl hapis cezası verildi

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla tehdit edip motosikletini gasbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan birine 12 yıl, diğerine 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar D.S. ve C.B. ile müşteki A.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 9 Haziran'da müştekinin Ulucami Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan dükkanına motosikletiyle geldiğini belirtti.

A.Ç'nin motosikletini merdiven kenarına kilitlediği sırada yanına gelen D.S. tarafından tabancayla tehdit edilerek aracının anahtarının zorla alındığını anlatan savcı, sanığın daha sonra iş hanına arkadaşı C.B'yi çağırdığını ifade etti.

Savcı, C.B'nin motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını, D.S'nin de otomobille kaçtığını bildirerek, sanıkların "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.Ç. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan sanık C.B'yi 12 yıl, D.S'yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA