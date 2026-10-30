Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Adana Seyhan'da motosiklet gaspı davasında 2 sanığa 12 ve 10 yıl hapis cezası verildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla tehdit edip motosikletini gasbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan birine 12 yıl, diğerine 10 yıl hapis cezası verildi. Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişiyi tabancayla tehdit edip motosikletini gasbettikleri gerekçesiyle tutuklu yargılanan 2 sanıktan birine 12 yıl, diğerine 10 yıl hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar D.S. ve C.B. ile müşteki A.Ç. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, 9 Haziran'da müştekinin Ulucami Mahallesi'ndeki bir iş hanında bulunan dükkanına motosikletiyle geldiğini belirtti.

A.Ç'nin motosikletini merdiven kenarına kilitlediği sırada yanına gelen D.S. tarafından tabancayla tehdit edilerek aracının anahtarının zorla alındığını anlatan savcı, sanığın daha sonra iş hanına arkadaşı C.B'yi çağırdığını ifade etti.

Savcı, C.B'nin motosikleti alarak olay yerinden uzaklaştığını, D.S'nin de otomobille kaçtığını bildirerek, sanıkların "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Müşteki A.Ç. ise sanıklardan şikayetçi olduğunu belirtti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "silahla birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan sanık C.B'yi 12 yıl, D.S'yi ise 10 yıl hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA
Bu haber 4 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 7 ülkede yayımlanan makale! Türk dünyasına çağrı yaptı

7 ülkede aynı anda yayımlandı! Erdoğan'dan hayati çağrı: Artık zaruret
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'nın uyardığı Hamid Yorulmaz meydan okudu: Programla işim bitti

Müge Anlı defalarca uyarmıştı! Canlı yayın açan Hamid meydan okudu
Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü

Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Artık saklamıyorlar! Devrim Özkan'dan Deniz Can Aktaş'a ilan-ı aşk

Torreira görmesin! Devrim Özkan'dan ilan-ı aşk
Ne yaptın sen Mert Müldür? Fener taraftarı deli oldu

Ne yaptın sen Mert? Fener taraftarı ağzına geleni sayıyor
Ronaldo'dan 15 dakikada hat-trick! İşte tarihi hedefe kalan gol sayısı

Tarih yazmaya devam ediyor! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
2026 KPSS Ön Lisans sonuçları açıklandı

Yüz binlerce adayın merakla beklediği sınav sonuçları açıklandı
Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip

Tokayev Ankara'dan seslendi: Türkiye inanılmaz bir prestije sahip