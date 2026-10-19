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Adana Seyhan'da kasada oturan N.M., motosikletli saldırganın ateşiyle ağır yaralandı

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Adana Seyhan'da kasada oturan N.M., motosikletli saldırganın ateşiyle ağır yaralandı
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Adana Seyhan'da dükkanda kasada oturan N.M. (16), motosikletli 2 saldırgandan birinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Hayati tehlikesi bulunan N.M. hastanede tedavi altına alınırken polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA'da bir dükkanda kasada oturan N.M. (16), motosikletli 2 saldırgandan birinin tabancayla ateş açması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan N.M.'nin tedavisi sürerken polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle dükkanın önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen 2 şüpheliden biri, araçtan inerek içeri girdi. Saldırgan, kasada oturan N.M.'ye tabancayla ateş açtıktan sonra motosikletle kaçtı. Başından vurularak ağır yaralanan N.M., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan N.M.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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