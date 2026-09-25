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Adana Seyhan'da ailenin araçlarına 2 gün üst üste ateş açıldı, 2 şüpheli aranıyor

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Adana Seyhan'da ailenin araçlarına 2 gün üst üste ateş açıldı, 2 şüpheli aranıyor
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Adana Seyhan'da 21 Eylül'de aynı ailenin park halindeki otomobiline, ertesi gün hafif ticari aracına silahla ateş açıldı. Ölen veya yaralanan olmazken polis kaçan 2 şüpheliyi arıyor; aile üyelerinden biri can güvenliği olmadığını, evde yatmaya ve işe gitmeye korktuğunu söyledi.

ADANA'da yüzlerini kapüşon ve şapkayla gizleyen şüpheliler, aynı ailenin farklı araçlarına 2 gün üst üste silahla ateş açtı. Saldırı anları güvenlik kameralarına yansırken, aile üyelerinden S.T. (22), "Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik. Şüphelilerin bulunmasını ve yakalanmasını istiyoruz" dedi.

Olay, 21 Eylül'de merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Güzellik uzmanı S.T. isimli kadının ailesine ait park halindeki otomobile, yüzünü kapüşon ve şapkayla gizleyen kimliği belirsiz bir şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı. Ertesi gün ise S.T.'nin ailesine ait başka bir hafif ticari araca, bir kişi tarafından ateş edildi. İki saldırı anı da güvenlik kameralarına yansıdı. Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

'EVİMİZDE YATMAYA VE İŞE GİTMEYE KORKAR HALE GELDİK'

Olayla ilgili yaşadıklarını anlatan S.T., "Gece saatlerinde silah seslerini duyduktan sonra hemen sokağa indik. Neye uğradığımızı şaşırdık. Ailemizin kimseyle husumeti yok, kimin saldırdığını bilmiyoruz. Araçlarımıza 2 gün üst üste defalarca ateş açtılar. İki saldırı da hemen hemen aynı saatlerde oldu. Çok korkuyoruz. Evimizin önünde ateş açıyorlar. Can güvenliğimiz yok, evimizde yatmaya ve işe gitmeye korkar hale geldik. Yetkililerden saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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