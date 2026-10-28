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Adana Seyhan'da 16 yaşındaki çocuğun vurulduğu saldırının görüntüsü ortaya çıktı

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Adana Seyhan'da 19 Ekim'de 16 yaşındaki çocuğun iş yerinde tabancayla ağır yaralandığı saldırının güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde kar maskeli zanlının bir el ateş edip motosikletle kaçtığı görülürken, yaralı çocuğun tedavisi sürüyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir çocuğun tabancayla vurularak ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşıldı.

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu'nun babasına ait iş yerinde uğradığı silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntüde, başında kar maskesi bulunan zanlı A.E'nin (17) koşarak iş yerine girip tabancayla bir kez ateş ettikten sonra kendisini bekleyen kişinin kullandığı motosiklete binerek olay yerinden kaçtığı görülüyor.

Ses kaydının da yer aldığı güvenlik kamerası görüntüsünde, silah sesini duyup iş yerine yönelen vatandaşların Nurmuhammed Musaoğlu'nun yaralı olduğunu görmesi üzerine panikle çevresindekilere ambulans çağırmalarını istediği duyuluyor.

Bu arada, polis ekipleri, olayın ardından yakalanıp tutuklanan A.E'yi olay yerine motosikletle getirip daha sonra kaçmasını sağlayan sürücüyü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Saldırıda yaralanan çocuğun tedavisi sürüyor

Saldırıda yaralanan Musaoğlu'nun tedavisi ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediyor.

Hayati tehlikesi devam eden çocuğun babası Ercüment Musaoğlu (47), hastane önünde gazetecilere, oğlunun günlerdir yaşam mücadelesi verdiğini söyledi.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını isteyen Musaoğlu, oğlunu vuranların adalet önünde hesap vermesini beklediklerini ifade etti.

Musaoğlu, saldırının nedeninin alacak-verecek meselesi olmadığını, çetenin kendilerinden haraç istedilğini öne sürdü.

Tetikçinin kandırılmış bir çocuk olduğunu savunan Musaoğlu, azmettirenlerin yakalanmasını istedi.

Anne Nursel Musaoğlu (45) da oğlunun iyileşmesini beklediğini dile getirerek, Allah'tan umudunu kesmediğini ve dualara sığındığını belirtti.

Olay

Dağlıoğlu Mahallesi'nde 19 Ekim'de babasına ait iş yerinde bulunan 16 yaşındaki Nurmuhammed Musaoğlu, silahlı saldırı sonucu ağır yaralanmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın zanlısı A.E'yi (17) yakalamış, adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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