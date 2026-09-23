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Adana Sarıçam'da köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı

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Adana Sarıçam'da köpeğe sopayla şiddet uygulayan kişi hakkında soruşturma başlatıldı
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Adana'nın Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde kimliği belirsiz bir kişi, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladı. Çevredeki binanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

ADANA'da kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan bir köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sarıçam ilçesi Kepeztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişinin, inşaatta yatan köpeğe sopayla şiddet uyguladığı anlar, çevredeki bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kaydında, bir kişinin yolda yürüdüğü sırada inşaata yöneldiği, buradaki köpeği önce kovaladığı, sonrasında ise elindeki sopayla hayvana şiddet uyguladığı görüldü. Görüntüleri izleyen vatandaşların şikayeti üzerine olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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