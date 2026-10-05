Adana Sarıçam'da gezici kütüphane Yağızlar okullarında 80 öğrenciyle buluştu

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan gezici kütüphane, kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Yağızlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçelerinde konuşlandırılan araçtaki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı.

Raflardaki kitapları inceleme fırsatı bulan çocuklar, görevlilerden kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ödünç kitap alabildiği kütüphane, kitap değişimi ve yeni yayınların temini için 15 gün sonra tekrar okulları ziyaret edecek.

Kaynak: AA