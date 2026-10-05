Haberler

Adana Sarıçam'da gezici kütüphane Yağızlar okullarında 80 öğrenciyle buluştu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı gezici kütüphane, Adana Sarıçam'da kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret etti. Okul bahçesindeki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı; çocuklar ödünç kitap alabildi ve araç 15 gün sonra tekrar gelecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı gezici kütüphane, Adana'nın Sarıçam ilçesinde öğrencileri ağırladı.

Öğrencilerin okuma alışkanlıklarını desteklemeyi amaçlayan gezici kütüphane, kırsaldaki Yağızlar İlkokulu ve Yağızlar Ortaokulu'nu ziyaret etti.

Okul bahçelerinde konuşlandırılan araçtaki kütüphaneden 80 öğrenci faydalandı.

Raflardaki kitapları inceleme fırsatı bulan çocuklar, görevlilerden kütüphanenin işleyişi hakkında bilgi aldı.

Öğrencilerin ödünç kitap alabildiği kütüphane, kitap değişimi ve yeni yayınların temini için 15 gün sonra tekrar okulları ziyaret edecek.

Kaynak: AA
Bakan Şimşek: Enflasyon 57 ay sonra yüzde 30'un altına indi

57 ay sonra bir ilk yaşandı! Bakan Şimşek yeni dönemin işaretini verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk futbolu fokur fokur kaynarken Hacıosmanoğlu'ndan sert çıkış: Her türlü kavgayı göze aldım

Türk futbolu fokur fokur kaynarken TFF Başkanı yine racon derdinde

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı

Nazlı Sabancı oğluna neden Ömer adını verdiğini açıkladı
İsrail'de yankı uyandıran önerge kabul edildi! Parti liderinin ülkeye girişi yasaklandı

Önerge kabul edilince ortalık karıştı! Ülkeye girişi resmen yasaklandı
Fenerbahçe'ye Greenwood şoku! O tekmenin bedeli çok ağır olabilir

Eyvahlar olsun! Fenerbahçe'ye Greenwood şoku

Nereden nereye! Beyaz Saray kürsüsünü bırakıp tam zamanlı anne oldu

Dünyanın gözü önündeydi! Şimdi bambaşka bir hayat yaşıyor
Herkes beğeniyor! Golünü attı, maç biter bitmez stadyumda namaza durdu

Bütün dünya onu neden mi seviyor? Yanıtı bu görüntüde

Rusya'da veba paniği! 28 yaşındaki laborant öldü, 5 hastane karantinaya alındı

Deney tüpü kırıldı! Tarihin en ölümcül hastalığı yeniden hortladı