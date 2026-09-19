Haberler

Adana Sarıçam'da gece iş yerine molotof atan 2 şüpheli aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana Sarıçam'da gece iş yerine molotof atan 2 şüpheli aranıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Sarıçam'da inşaat malzemeleri satılan iş yerine yüzleri kapalı 2 şüpheli molotof kokteyli attı. Yangın çevredekilerce söndürülürken, aynı iş yerine daha önce silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi; polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

ADANA, – ADANA'da inşaat malzemeleri satılan iş yerine kimliği belirsiz 2 kişi tarafından molotof kokteyli atıldı. Çıkan yangın, vatandaşlar tarafından söndürülürken, aynı iş yerine daha önce de silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi- bağlı Orhangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat malzemesi satışı yapılan iş yerine, yüzleri kapalı 2 şüpheli tarafından molotof kokteyli atıldı. Şüphelilerin fırlattığı molotof kokteyllerinden biri iş yerine isabet ederek yangın çıkardı. Saldırganlar gecenin karanlığından faydalanarak kaçarken, yangını fark eden çevredekiler kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevleri büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerinin ve çevresindeki güvenlik kameralarının görüntülerini izlemeye alarak kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, daha önce aynı iş yerine silahlı saldırı düzenlendiği ve olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Otel penceresinde dehşet anları! Başkasının eşiyle yakalanınca kaçmaya çalıştı

Yasak aşk baskını faciayla bitti! Kaçmak isterken canından oluyordu

Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim

Ne Yavaş ne İmamoğlu! İşte Özgür Özel'in adaylık için görüştüğü isim
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da ayrılık alarmı! Okan Buruk iki yıldızın biletini kesti

Okan Buruk iki ismin üstünü çizdi
TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak

TFF resmen küme düşürdü: Rakipleri hükmen galip sayılacak
İstanbul trafiğinde skandal anlar: Ambulansa dakikalarca yol vermedi

Yaptığı ambulans şoförünü de izleyenleri de çileden çıkarttı
Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki işletim sisteminin lisanssız olduğu fark edildi

Çevrimiçi oy kullanan Putin'in bilgisayarındaki detay şaşırtıcı
Batman'da aile faciası! Eşi ve 2 çocuğunu öldürüp, intihar etti

Aile faciası! Eşini ve 2 çocuğunu bıçakla öldürüp kendini astı
Her satırı korkunç! 6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü

6 aylık hamile eşini akrabalarıyla birlikte dövüp öldürdü
İsmail Kartal'ın yıllar önceki sözleri yeniden gündemde

Yıllar önceki sözleri yeniden gündemde